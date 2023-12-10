الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالعريش

جريدة الدستور

أدلى الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، بصوته في لجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين في مدينة العريش، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الناخبين منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحًا.

وعقب الإدلاء بصوته تفقد المحافظ سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين، مؤكدًا سير وانتظام العملية الانتخابية في مختلف لجان الانتخابات على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى الإقبال الكبير الذي شهدته مختلف لجان الانتخابات في المحافظة، خاصة لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، مشيرا إلى وعي المواطن السيناوي بأهمية الانتخابات الرئاسية، حيث ظهر هذا جليًا من خلال طوابير الناخبين التي امتدت لمسافات طويلة.

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