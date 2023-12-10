الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشاركة واسعة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية.. ومراسل "أون" يرصد الأجواء بالزمالك

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أجرى الإعلامي خالد أبوبكر، حوارًا مع أحمد الحسيني، مراسل قناة "أون"، في إطار تغطيته الخاصة للانتخابات الرئاسية بعنوان "الطريق إلى الاتحادية"، وأفاد المراسل بأن الناخبين توافدوا بكثافة على اللجان الانتخابية منذ بداية اليوم لاختيار رئيسهم الجديد.

وقال الحسيني، إن اللجان شهدت حضورًا متنوعًا من جميع الفئات العمرية والاجتماعية، وأن كبار السن حظوا بالاهتمام والمساعدة من قبل القضاة والمتطوعين لتسهيل عملية التصويت عليهم، مشيرا إلى أن اللجان الموجودة بحي الزمالك تضم نحو 17 ألف ناخب موزعين على لجنتين فرعيتين، وأنَّ العملية تسير بسلاسة وسرعة دون معوقات.

وأكد الحسيني، أن ذوي الهمم لم يجدوا أي صعوبة في الوصول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم، حيث تم توفير كراسي متحركة وممرات خاصة لهم، وأن القضاة كانوا حريصين على مراعاة حقوقهم وتسهيل مهمتهم.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

صوتك الانتخابي أمانة.. مواعيد انتهاء عمل لجان الانتخابات أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل