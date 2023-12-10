مشاركة واسعة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية.. ومراسل "أون" يرصد الأجواء بالزمالك

أجرى الإعلامي خالد أبوبكر، حوارًا مع أحمد الحسيني، مراسل قناة "أون"، في إطار تغطيته الخاصة للانتخابات الرئاسية بعنوان "الطريق إلى الاتحادية"، وأفاد المراسل بأن الناخبين توافدوا بكثافة على اللجان الانتخابية منذ بداية اليوم لاختيار رئيسهم الجديد.

وقال الحسيني، إن اللجان شهدت حضورًا متنوعًا من جميع الفئات العمرية والاجتماعية، وأن كبار السن حظوا بالاهتمام والمساعدة من قبل القضاة والمتطوعين لتسهيل عملية التصويت عليهم، مشيرا إلى أن اللجان الموجودة بحي الزمالك تضم نحو 17 ألف ناخب موزعين على لجنتين فرعيتين، وأنَّ العملية تسير بسلاسة وسرعة دون معوقات.

وأكد الحسيني، أن ذوي الهمم لم يجدوا أي صعوبة في الوصول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم، حيث تم توفير كراسي متحركة وممرات خاصة لهم، وأن القضاة كانوا حريصين على مراعاة حقوقهم وتسهيل مهمتهم.