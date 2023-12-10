خالد أبوبكر: القضاة الضمانة لانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة (فيديو)
أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، بمشاركة المواطنين في الاستحقاق الديمقراطي، مؤكدا أنهم يحملون رسالة شكر لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية الشعب ووحدة الأرض.
وقال أبو بكر، خلال تغطيته الخاصة للانتخابات بعنوان "الطريق إلى الاتحادية"، التي تبث على قناة "أون"، إن العملية الانتخابية تحت إشراف السلطة القضائية، التي تتمتع بالاستقلالية والنزاهة، ولا تتأثر بأي توجيهات أو ضغوطات من السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن هذا يضمن سير الانتخابات بكل شفافية ونزاهة.
وأضاف أن المشهد الانتخابي الذي شهدناه اليوم هو دليل على وعي وتحضر الشعب المصري، الذي يعبر عن إرادته بحرية وديمقراطية، وينقل صورة مشرفة عن مصر للعالم أجمع.
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