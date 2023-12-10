طارق فهمى: مشهد الانتخابات الرئاسية مذهل ويليق بالدولة المصرية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يليق بالدولة المصرية فهو صورة مذهلة وتوجد مشاركة كبيرة من فئات المجتمع المصري، مؤكدًا أن الساعات المقبلة سيكون فيها زخم كبير من المواطنين وسط إشادة من الدوائر الدولية باليوم الأول.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة cbc، أن المصريين يصوتون للمشهد الأمني والسياسي، ليكملوا مسيرة المستقبل، مشيرًا إلى أن الصورة في الريف المصري تغيرت خاصة مع متابعتنا للمقرات الانتخابية في الريف وحجم المشروعات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة مهم جدًا.

وتابع، أن إقبال المواطن على الانتخابات لإحساسه بالخطر، فالصورة مشابهة لـ 2014، فالجميع يصوت لمستقبل مصر ولإيمانهم بقائدهم وبما حققه خلال السنوات الماضية وهي رسالة للداخل والخارج.

رسالة شكر للهيئة الوطنية للانتخابات

ووجه رسالة شكر للمستشارين في الهيئة الوطنية للانتخابات لحسن إدارتهم المشهد الانتخابي، مؤكدًا أن المواطن المصري ذكي ويستطيع التقييم ويهتم بقضايا دولته وللحفاظ على الأمن القومي المصري.