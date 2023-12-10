الانتخابات الرئاسية 2024: مسيرة للأطفال بأعلام مصر فى القليوبية (فيديو)

نظّم عشرات الأطفال بالقليوبية مسيرة بالأعلام المصرية فى أحد شوارع المحافظة أمام مقار الانتخابات، لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وبحسب الفيديو الذي وثقه “الدستور”، لاقت مسيرة الأطفال إعجاب الكثيرين، الذين التفوا على الفور حول الأطفال، لدعم مسيرتهم، تأكيدًا على حقهم المستقبلي في هذا البلد، وإضافة صورة ديمقراطية إلى جانب آلاف الصور المتداولة منذ بدء الانتخابات في الصباح الباكر اليوم.

وعقب تحرك مسيرة الأطفال الداعمة لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، تحركت خلفهم فرقة موسيقية لعزف الموسيقي الوطنية ومن خلفهم تحركت مسيرة للشباب وكبار السن وتحولت المسيرة لملحمة وطنية فى حب الوطن، بدأها الصغار واستكملها الكبار، تأكيدًا على تلاحم الجميع فى هذا البلد جنبًا إلى جنب.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.