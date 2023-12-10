شاهد| مسيرات الناخبين تجوب شوارع سيناء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظّم أهالى سيناء مسيرة حاشدة تتقدمها عواقل القبائل السيناوية فى طريقهم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتى تجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

توافد الناخبين بلجان سيناء

وظهر الأهالى فى مقطع مصور حاملين الأعلام المصرية بملابسهم التقليدية التراثية، يجوبون شوارع سيناء فى أمان دعمًا للدولة المصرية، وتشجيعًا على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى والسياسي الأرفع، حيث حظيت تلك الرقعة الغالية من البلاد باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية التى حرصت على تنميتها جنبًا إلى جنب مع مواجهة الإرهاب.

انطلاق الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أماكن اللجان الانتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المرشحون للانتخابات الرئاسية

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم: (المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوي 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية.

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