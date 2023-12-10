الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شاهد| مسيرات الناخبين تجوب شوارع سيناء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

مسيرات أهالي سيناء
مسيرات أهالي سيناء للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية

نظّم أهالى سيناء مسيرة حاشدة تتقدمها عواقل القبائل السيناوية فى طريقهم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتى تجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

توافد الناخبين بلجان سيناء

وظهر الأهالى فى مقطع مصور حاملين الأعلام المصرية بملابسهم التقليدية التراثية، يجوبون شوارع سيناء فى أمان دعمًا للدولة المصرية، وتشجيعًا على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى والسياسي الأرفع، حيث حظيت تلك الرقعة الغالية من البلاد باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية التى حرصت على تنميتها جنبًا إلى جنب مع مواجهة الإرهاب.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أماكن اللجان الانتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المرشحون للانتخابات الرئاسية 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم: (المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوي 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو: 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

سر الحرب المعقمة.. كيف يرى الإسرائيليون الوضع الكارثى فى غزة؟

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. يسرا لـ"الدستور": المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبرز وعي المصريين

الأونروا: إسرائيل تمهد لطرد سكان غزة بشكل جماعى إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي