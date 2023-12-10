الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد مكثف للناخبين بلجان 6 أكتوبر والشيخ زايد

شهدت العديد من اللجان والمقار الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد توافدًا مكثفًا من قبل الناخبين، قبل نحو 3 ساعات من موعد إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

واصطف الناخبون طوابير أمام اللجان، مساء اليوم الأحد؛ للمشاركة في المشهد الانتخابي، حاملين الأعلام الوطنية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد صلاح، أحد الناخبين، إنه حرص على الإدلاء بصوته متأخرًا اليوم، لحين عودة نجليه من المدرسة، حتى يصطحبهما معه خلال التصويت؛ لتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية وممارسة المواطن لحقه الدستوري.

المشهد الانتخابي في مصر اليوم يدعو للفخر

وبدوره، قال راتب عبدالتواب إن مشاركته في الانتخابات الرئاسية تعتبر أقل واجب يقدمه لوطنه، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي في مصر اليوم يدعو للفخر ويؤكد مدى وعي المصريين وإيمانهم بوطنهم.

وبدورها، أكدت إيناس زهران أنها حرصت على المشاركة في العملية الانتخابية، من أجل رسم مستقبل أفضل لأولادها، مشيرة إلى أنها بمجرد انتهائها من العمل، توجهت فورًا إلى لجنتها الانتخابية لأداء واجبها الوطني تجاه مصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.