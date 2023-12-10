طارق الخولى: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق دستورى وواجب وطنى

أدلى النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد حسام حمزة عبدالعزيز الابتدائية بحى مدينة نصر بالقاهرة.

المشاركة حق دستوري

وناشد الخولي المواطنين بضرورة المشاركة بكثافة في الاستحقاق الرئاسي، وقال إن المشاركة في أى استحقاق انتخابي حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن الوفاء به.



وطالب وكيل "خارجية النواب" المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستورى والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بصوتهم، في ظل جو من الديمقراطية التي تعيشها البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.