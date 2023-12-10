الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق الخولى: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق دستورى وواجب وطنى

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

أدلى النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد حسام حمزة عبدالعزيز الابتدائية بحى مدينة نصر بالقاهرة.

المشاركة حق دستوري

وناشد الخولي المواطنين بضرورة المشاركة بكثافة في الاستحقاق الرئاسي، وقال إن المشاركة في أى استحقاق انتخابي حق دستوري وواجب وطني على كل مواطن الوفاء به.

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. المواطنون يصطفون بالمئات في شرم الشيخ للإدلاء بأصواتهم

txt

وكيل "خطة النواب" يقود مسيرة تحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة


وطالب وكيل "خارجية النواب" المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستورى والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بصوتهم، في ظل جو من الديمقراطية التي تعيشها البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية بالقاهرة

الأكثر قراءة

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

يسرا لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تبرز وعى المصريين

مدرب بيراميدز: حزين على الخسارة أمام صن داونز.. والمهمة صعبة فى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل