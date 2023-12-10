الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "خطة النواب" يقود مسيرة تحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

قاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مسيرة انتخابية في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، يتبعه عدد كبير من الناخبين رافعين علم مصر وشعار حزب مستقبل وطن.

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محافظ دمياط تتفقد اللجان الانتخابية في أول أيام التصويت (صور)

أهمية المشاركة الإيجابية 

وأدلى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بصوته في لجنة مدرسة ساحل طهطا الابتدائية المشتركة بمدينة طهطا بسوهاج، مؤكدا أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ليرى العالم تكاتف وتلاحم الشعب المصري ودعمه لوطنه.

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وزير التعليم العالي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكد أنه تم فتح الـ11631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بعدد 376 لجنة عامة، موضحًا أن آخر لجنة تم فتحها هي لجنة في محافظة الجيزة بمدينة العياط، يأتى هذا فيما سمح لوسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة العملية الانتخابية.

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الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كبير على لجان المغتربين في بني سويف (فيديو)

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 

وتعقد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وتعتبر هذه  الانتخابات الرئاسية  هي الخامسة منذ عام 2005، 

ويصوت الناخبون في 9376  مقرًا انتخابيًا و11631 لجنة فرعية وتعد القاهرة الأعلي من حيث الكتلة التصويتية والتي تضم 8 ملايين و263 ألفًا و761 صوتًا انتخابيًا، فيما سيدلي 67 مليون ناخب بأصواتهم وتحت إشراف 15 ألف قاضٍ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

٦٥ مليون ناخب

ويحق التصويت فى الانتخابات الرئاسية لنحو ٦٥ مليون مواطن، يختارون بين ٤ مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى».

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النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة مسيرة انتخابية مصر تنتخب الانتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن

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