الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس (صور)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يُدلي بصوته

أدلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية نحو 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

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