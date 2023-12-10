الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتفقد اللجان الانتخابية في أول أيام التصويت (صور)

محافظ دمياط تتفقد
محافظ دمياط تتفقد اللجان الانتخابية

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة تفقدية للجان الانتخابية مع انطلاق الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، داخل ١٤١ مركزًا انتخابيًا، و١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظة وتستمر لمدة 3 أيام حتى 12 ديسمبر الجاري.

وتفقدت المحافظ، اللجان بمدرستيِّ العسكرية الثانوية واللوزى الثانوية بمدينة دمياط، وتواصلت مع المستشارين والقائمين على العملية الانتخابية، مشيدة بالإقبال الكبير من المواطنين والسيدات منذ أن فتحت اللجان أبوابها للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.

فيما أكدت محافظ دمياط، أن المحافظة قد أنهت استعدادتها منذ الأمس، لتجهيز اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات اللوجستية بها، كما تم عقد غرفة عمليات من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة عملية التصويت على مدار الساعة.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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