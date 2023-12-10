الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كبير على لجان المغتربين في بني سويف (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجان المغتربين بمحافظة بني سويف، إقبالًا كبيرًا من الناخبين من خارج المحافظة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان.

وحرص المغتربين من خارج المحافظة على المشاركة في الانتخابات بقوة في أول ساعة من فتح أبواب اللجان، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن محافظة بني سويف لديها 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقر انتخابي، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية، و4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

لجان المغتربين محافظة بني سويف الانتخابات الرئاسية 2024

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