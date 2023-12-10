سيدة بالوادي الجديد عقب الإدلاء بصوتها فى انتخابات الرئاسة: "انزلي وشاركي"

قالت أحلام أنور مشعال بنقابة العاملين بالأوقاف بالوادي الجديد، إنها أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمركز الداخلة في محاولة لرد الجميل للوطن.

وأكدت أحلام أنها شاركت في حملة طرق الأبواب التي حثت على النزول في الانتخابات الرئاسية 2024 لرد الجميل لمصر وللرئيس السيسي الذي قاد البلاد في مرحلة فارقة كادت مصر أن تنجرف لمنعطف خطير للغاية فأعاد البلاد إلى أزهى عصورها.

ووجهت أحلام رسالة لسيدات الواحات بسرعة النزول إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تمر على مصر والعالم اجمع من تحديات خارجية، مؤكدة أن الجميع جنود مجنده بعون الله لنجاح هذه الإنتخابات الهامة، موجهة رسالة لسيدات مصر، قائلة: "انزلي وشاركي لأمنك وأمن أولادك".

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الوادي الجديد 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.