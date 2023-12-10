نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يُصوت فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، في لجنة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالمعادي.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، عقب إدلائه بصوته، على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا على كل مواطن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.