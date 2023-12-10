أسقف إيبارشية ببا يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الأنبا إسطفانوس، أسقف ايبارشية ببا ببني سويف، بصوته في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة الاتحاد الإبتدائية بنين بمدينة ببا.

وحث الأنبا إسطفانوس، بعد الإدلاء بصوته، اليوم الأحد، الأقباط على المشاركة والإيجابية فى الانتخابات الرئاسة.

يذكر أن محافظة بني سويف لديها 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقر انتخابي، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية، و4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.