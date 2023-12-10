وكيل مجلس الشيوخ يشارك في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

أدلى المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة طلعت حرب الابتدائية بالعجوزة.

وخلال إدائه بصوته الانتخابي، أكد المستشار بهاء أبو شقة، على أهمية الصوت الانتخابي للمواطن، الذي أوجبه قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل مصري بلغ سن الـ18 عاما، ليشارك في مسيرة بلده، مشيرًا إلى أن للمشاركة الفاعلة دلالة هامة في مقدمتها التأكيد على حرص المواطن المشاركة في صنع مستقبل بلده الأمني والسياسي والاقتصادي، وحماية الدولة المصرية والأمن القومي المصري.

مصر تنتخب الرئيس

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

