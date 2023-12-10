زحام شديد للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بالمنيا

شهدت محافظة المنيا توافد عدد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية داخل المحافظة، للمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية 2024.

وشهدت أبواب اللجان الخارجية تركيب بوابات إلكترونية، وتواجدت الشرطة النسائية برفقة رجال الأمن، لتفتيش أية حقائب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتشكل الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج، برئاسة أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.