مراسل"CBC" من القليوبية: إقبال كبير من الشباب على اللجان وتواجد أمني مكثف

قال محمد الجباس، مراسل قناة CBC من محافظة القليوبية، إنه منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا، توافد القضاة والمستشارون المشرفون على العملية الانتخابية، وفي تمام التاسعة فتحت لجنة الشهيد محمد فهمي الطوخي في مركز طوخ بالقليوبية بابها، وأيضا اللجان الباقية في كل المحافظة.

إقبال كبير جدًا في الساعات الأولى من قبل المواطنين

وأضاف "الجباس"، خلال تصريحاته عبر قناة CBC، اليوم الأحد، أن هناك 365 مقرًا انتخابيا و16 لجنة عامة، و484 لجنة فرعية و9 لجان للمغتربين بمحافظة القليوبية لتسهيل وتيسير الإدلاء بالأصوات للمواطنين من خارج محافظة القليوبية.

وأكد مراسل قناة "CBC" من محافظة القليوبية، أن هناك إقبال كبير جدًا في الساعات الأولى من قبل المواطنين من أجل المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن تواجد أمني مكثف.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.