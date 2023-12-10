لجنة المتابعة بالإسكندرية: لدينا 533 لجنة فرعية حضروا جميعًا ما عدا لجنتين

قال المستشار تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الإسكندرية، إن لدينا 533 لجنة فرعية حضروا جميعًا ما عدا لجنتين هما اللجنة 2 مينا البطل واللجنة 6 العامرية أول، حيث وصل مسؤولي اللجنة إلى اللجان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، وتم فتح جميع اللجان.

بعض الكثافات في لجان اللبان وجاري التنسيق مع مدير الأمن

وأضاف "الخطيب" خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، أن هناك بعض الكثافات في لجان اللبان، وجاري التنسيق مع مدير الأمن ورئيس اللجنة العامة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.