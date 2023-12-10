البابا تواضروس الثاني: التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال قداسة البابا، خلال الإداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري.

ووجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية النداء لكل المصريين والأقباط، مؤكدًا بأن المشاركة هي ما يهم، وشجع البابا الحاضرين من الآباء الكهنة وأبناءهم، على تحفيز وتوعية كل من حولهم، وأكد أن فرصة التصويت جيدة لأنها متاحة لثلاثة أيام.

وأدلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.