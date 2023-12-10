الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تتابع عملية التصويت

حملة المرشح الرئاسى
حملة المرشح الرئاسى حازم عمر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من متابعة حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لسير  العملية الانتخابية، التي انطلقت صباح اليوم في تمام التاسعة صباحا.

وكان أكد المرشح الرئاسى حازم عمر أنه سعيد بالأعداد الكبيرة من الناخبين الذين حرصوا على الحضور فى الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن فرحته الكبيرة ستكون بنجاح العملية الانتخابية وليس نتيجة الانتخابات. 

جاء ذلك عقب الإدلاء بصوته بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع، بالقاهرة الجديدة. 

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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كل الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كل المستويات.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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