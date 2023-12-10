على جمعة: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أول طريق الديمقراطية

دعا الشيخ علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، جموع المصريين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، لفضائية الحياة، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، موضحًا أنه من المهم أن يشارك الشعب في اختيار رئيسه وأن يقول رايه كما يشاء ولكن لا بد من المشاركة.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أن المشاركة في الانتخابات هي أول طريق للديمقراطية، ثم المسئولية والحرية، لذلك أول خطوة هي المشاركة، متابعًا: "فإذا صحت صح الطريق كله وإذا فرطنا فيها حدث خلل".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.