الوادى الجديد: كثافة من جانب الناخبين فى الساعات الأولى من بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية

كشف حازم أبوسديرة، رئيس اللجنة العامة في قسم الخارجية بالوادي الجديد، آخر مستجدات عملية تصويت المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024، لاختيار رئيس الجمهورية.

وقال، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، إن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك في 75 لجنة فرعية و5 لجان عامة و7 لجان لتصويت المغتربين، بإشراف قضائي برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في المحافظة.

وأضاف أن اللجان الانتخابية شهدت كثافة من جانب السيدات من الساعات الأولى في الصباح الباكر، لافتًا إلى انتظام العملية الانتخابية.

وبلغ إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة 188 ألفًا و12 ناخبًا، موزعين على 67 مركزًا انتخابيًا و5 لجان عامة.

مصر تنتخب الرئيس

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.