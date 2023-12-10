كبار السن يشاركون بكثافة فى الانتخابات الرئاسية بالدقهلية.. صورة

حرص عدد كبير من كبار السن على التواجد أمام اللجان الانتخابية في محافظة الدقهلية، للمشاركة في العملية الانتخابية، لاختيار رئيس الجمهورية 2024.

كما شارك عدد من كبار السن على كراسى متحركة والبعض منهم على عكازين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، رغم الزحام الشديد أمام اللجان.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.