عاجل.. مواعيد دورى أبطال أفريقيا ومباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد مباريات اليوم في ظل المنافسات القائمة في مختلف البطولات والدوريات سواء الأفريقية أو الأوروبية.

وننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة، وعلى رأسها مباراة ماميلودي صنداونز وبيراميدز في ظل منافسات مباريات دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

مباراة ماميلودي صنداونز وبيراميدز تشاهدونها على beIN SPORTS 8 في تمام الساعة 15:00.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

مباراة اتحاد الجزائر ومودرن فيوتشر تشاهدونها على beIN SPORTS 6 في تمام الساعة 21:00.

مباراة نهضة بركان وديابل نوار في تمام الساعة 21:00.

مباراة سيخوخون والملعب المالي في تمام الساعة 21:00.

مباراة أكاديميكا لوبيتو ودريمز في تمام الساعة 18:00.

مباراة الهلال وسوبر سبورت في تمام الساعة 18:00.

مباراة ريفيرز يونايتد والإفريقي في تمام الساعة 17:00.

مباراة أبوسليم وسوار في تمام الساعة 15:00.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة روما وفيورنتينا في تمام الساعة 21:45.

مباراة ساليرنيتانا وبولونيا في تمام الساعة 19:00.

مباراة مونزا وجنوى في تمام الساعة 16:00.

مباراة فروزينوني وتورينو في تمام الساعة 13:30.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مبارا توتنام هوتسبر ونيوكاسل يونايتد تشاهدونها على beIN SPORts 1 في تمام الساعة 18:30.

مباراة إيفرتون وتشيلسي تشاهدونها على beIN SPORTS 1 في تمام الساعة HD 16:00.

مباراة فولا ووست هام يونايتد تشاهدونها علىBeIN Sports 1 Extra في تمام الساعة 16:00.

مباراة لوتون تاون ومانشستر سيتي تشاهدونها على beIN SPORTS 2 في تمام الساعة 16:00.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

مباراة برشلونة وجيرونا تشاهدونها علىbeIN SPORTS 1 HD في تمام الساعة 2:00.

مباراة قادش وأوساسونا تشاهدونها على beIN SPORTS 3 في تمام الساعة 19:30.

مباراة غرناطة وأتليتك بلباو تشاهدونها على beIN SPORTS 3 في تمام الساعة 17:15.

مباراة أتليتكو مدريد وألميريا تشاهدونها على beIN SPORTS 3 في تمام الساعة 15:00.