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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 9-12-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-12-2023 والقنوات الناقلة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل، وذلك من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة والاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية في مختلف دول العالم، والتي يتنافس فيها لاعبي كرة القدم المتميزين.


مواعيد مباريات اليوم السبت 9-12-2023 والقنوات الناقلة

زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 9-12-2023 والقنوات الناقلة وذلك لمشاهدة البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا والتي تذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت Bein Sports القطرة، والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات وتحظى على نسب مشاهدة عالية وهى كما يلي:-

مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

موعد مباراة نادي الزمالك المصري ضد نادي ساجرادا اسبيرانسا الانغولي في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة نادي جونينغ غالاكسي بوتسوانا ضد نادي أسيك ميموزا الساحل العاجي في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة نادي نوازيبو  الموريتاني ضد نادي مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

موعد مباراة نادي الوداد المغربي ضد نادي  سيمبا التنزاني في تمام الساعة الثامنة مساء.

موعد مباراة نادي الترجي التونسي ضد نادي بيترو أتليتكو الانغولي في تمام الساعة الثامنة مساء.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة ساجرادا بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

 

مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي كريستال بالاس ضد نادي ليفربول  في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

موعد مباراة نادي برايتون ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي شيفيلد يونايتد ضد نادي  نوتنغهام فورست في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي أستون فيلا ضد نادي آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

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موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

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شوبير: أكرم توفيق غاضب بعد استبعاده من مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

 

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي ديبورتيفو الأفيس ضد نادي لاس بالماس  في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة نادي ريال بيتيس ضد نادي ريال سوسييداد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

موعد مباراة نادي ريال ماريكو ضد نادي إشبيلية في تمام الساعة الثامنة مساء.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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