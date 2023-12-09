عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 9-12-2023 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم السبت 9-12-2023 والقنوات الناقلة

زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 9-12-2023 والقنوات الناقلة وذلك لمشاهدة البطولات المحلية والدولية المقامة حاليا والتي تذاع عبر شاشة مجموعة قنوات بين سبورت Bein Sports القطرة، والتي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات وتحظى على نسب مشاهدة عالية وهى كما يلي:-

مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

موعد مباراة نادي الزمالك المصري ضد نادي ساجرادا اسبيرانسا الانغولي في تمام الساعة الثالثة عصرا.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة نادي جونينغ غالاكسي بوتسوانا ضد نادي أسيك ميموزا الساحل العاجي في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة نادي نوازيبو الموريتاني ضد نادي مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

موعد مباراة نادي الوداد المغربي ضد نادي سيمبا التنزاني في تمام الساعة الثامنة مساء.

موعد مباراة نادي الترجي التونسي ضد نادي بيترو أتليتكو الانغولي في تمام الساعة الثامنة مساء.

مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي كريستال بالاس ضد نادي ليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

موعد مباراة نادي برايتون ضد نادي بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي شيفيلد يونايتد ضد نادي نوتنغهام فورست في تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة نادي أستون فيلا ضد نادي آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي ديبورتيفو الأفيس ضد نادي لاس بالماس في تمام الساعة الثالثة عصرا.

موعد مباراة نادي ريال بيتيس ضد نادي ريال سوسييداد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

موعد مباراة نادي ريال ماريكو ضد نادي إشبيلية في تمام الساعة الثامنة مساء.