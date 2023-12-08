الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: أكرم توفيق غاضب بعد استبعاده من مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

أكرم توفيق
أكرم توفيق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رد فعل أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد استبعاده من قائمة الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف ملعب "برج العرب" مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "أكرم توفيق كان غاضبًا وحزينًا للغاية بسبب استبعاده من قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد وبدأ يستفسر عن الأمر".

وأضاف: "كولر تحدث مع أكرم وكشف له عن خوفه من تجديد إصابته خاصةً أنه عاد مؤخًرا من الإصابة لكن اللاعب لم يقتنع بمبررات المدرب السويسري".

وتابع: "في الغالب سيتم كولر وخالد بيبو مدير الكرة جلسة أخرى مع أكرم توفيق عقب مباراة شباب بلوزداد وسيكون هناك حديث أكثر وضوحًا لكون اللاعب يريد المبررات".

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قائمة الأهلي في مباراة شباب بلوزداد

ضمت قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير- حمزة علاء

خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - كريم فؤاد

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - مروان عطية - كوكا - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست - بيرسي تاو

وشهدت القائمة استبعاد محمود متولي بداعي الإصابة بالعضلة الأمامية وصلاح محسن وكريم نيدفيد وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس وأكرم توفيق لأسباب فنية.

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