الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: مواجهة شباب بلوزداد صعبة ودوافعنا كبيرة للفوز

مارسيل كولر
مارسيل كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر جاهز لمباراة شباب بلوزداد التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أنها مواجهة صعبة على كل المستويات.

أضاف كولر، خلال موتمر صحفي عقد اليوم أن كل المباريات في دوري أبطال إفريقيا صعبة، وأن فريق شباب بلوزداد منافس قوي ويملك عناصر مميزة، ولديه رغبة قوية في الفوز لتعديل موقعه بالمجموعة، التي تعتبر متقاربة المستوى بشكل كبير.

وأكمل: “شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، ومن المتوقع أن يقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية، لكننا جاهزون ودوافعنا كبيرة للغاية لتحقيق الفوز”.

أضاف: “واجهنا ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية من حيث الإجهاد والإرهاق الذهني، واللاعبون بشر وبحاجة إلى الراحة والاستشفاء، لمواصلة الأداء الذي يتأثر بهذه العوامل، ولكن بشكل عام الأمور تسير بشكل مميز ولدينا أكثر من بطولة لننافس عليها بقوة”.

أشار كولر إلى أن البعض يعقد مقارنة مستمرة بين الموسم الماضي الذي كان أسطوريًّا والموسم الحالي الذي ما زال به الكثير من البطولات ليفوز بها الفريق، لافتًا إلى أن الجميع يبذلون كل ما يمكن لحصد البطولات وإسعاد الجماهير.

اقرأ أيضًا:

 تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد وميعاد المباراة والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

الاهلى المصرى برصيد 4 نقاط
ميدياما الغانى برصيد 3 نقاط
شباب بلوزداد الجزائرى برصيد 3 نقاط
يانج أفريكانز التنزانى برصيد 1 نقطة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى الابطال

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الاول بالنادى الاهلى على التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مواجهة شباب بلوزداد فى مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا، والذى لن يخرج عن التشكيل الذى خاض به الفريق مباراة يانج افريكانز الأخيرة بدورى الابطال والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.
على معلول ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدفاع.
أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية فى وسط الملعب.
بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا فى الهجوم.

السويسري مارسيل كولر الاهلى شباب بلوزداد الجزائري مباراة الأهلي وشباب بلوزداد دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد وميعاد المباراة والقنوات الناقلة

كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

الأكثر قراءة

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل.. البيت الأبيض "يستبعد" أن تكون هناك هدنة إنسانية جديدة فى غزة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

وزير البترول يُكلف المهندس محمود العربي برئاسة مجلس إدارة شركة “إيلاب”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت