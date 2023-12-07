كولر: مواجهة شباب بلوزداد صعبة ودوافعنا كبيرة للفوز

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر جاهز لمباراة شباب بلوزداد التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أنها مواجهة صعبة على كل المستويات.

أضاف كولر، خلال موتمر صحفي عقد اليوم أن كل المباريات في دوري أبطال إفريقيا صعبة، وأن فريق شباب بلوزداد منافس قوي ويملك عناصر مميزة، ولديه رغبة قوية في الفوز لتعديل موقعه بالمجموعة، التي تعتبر متقاربة المستوى بشكل كبير.

وأكمل: “شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، ومن المتوقع أن يقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية، لكننا جاهزون ودوافعنا كبيرة للغاية لتحقيق الفوز”.

أضاف: “واجهنا ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية من حيث الإجهاد والإرهاق الذهني، واللاعبون بشر وبحاجة إلى الراحة والاستشفاء، لمواصلة الأداء الذي يتأثر بهذه العوامل، ولكن بشكل عام الأمور تسير بشكل مميز ولدينا أكثر من بطولة لننافس عليها بقوة”.

أشار كولر إلى أن البعض يعقد مقارنة مستمرة بين الموسم الماضي الذي كان أسطوريًّا والموسم الحالي الذي ما زال به الكثير من البطولات ليفوز بها الفريق، لافتًا إلى أن الجميع يبذلون كل ما يمكن لحصد البطولات وإسعاد الجماهير.

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تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد وميعاد المباراة والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

الاهلى المصرى برصيد 4 نقاط

ميدياما الغانى برصيد 3 نقاط

شباب بلوزداد الجزائرى برصيد 3 نقاط

يانج أفريكانز التنزانى برصيد 1 نقطة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى الابطال

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الاول بالنادى الاهلى على التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مواجهة شباب بلوزداد فى مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا، والذى لن يخرج عن التشكيل الذى خاض به الفريق مباراة يانج افريكانز الأخيرة بدورى الابطال والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

على معلول ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدفاع.

أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية فى وسط الملعب.

بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا فى الهجوم.