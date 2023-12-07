الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد وميعاد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد وميعاد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المار الاحمر، والتتى تتابع مباراة بطل الجزائر بشغف كبير، كونها البروفة الأخيرة قبل سفر الشياطين الحمر للسعودية للمشاركة فى مونديال الأندية والذى تحتضنه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجارى.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد وميعاد المباراة والقنوات الناقلة

ميعاد مباراة الاهلى القادمة

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الاهلى نظيره شباب بلوزداد الجزائرى فى السادسة من مساء غدًا الجمعة 8ـ12ـ2023، على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة على الهواء مباشرًا، عبر أحد قنواتها الفضائية، كما تنقل تايم سبورت المباراة عبر التردد الارضى.

ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

  1. الاهلى المصرى برصيد 4 نقاط
  2. ميدياما الغانى برصيد 3 نقاط
  3. شباب بلوزداد الجزائرى برصيد 3 نقاط
  4. يانج أفريكانز التنزانى برصيد 1 نقطة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى الابطال 

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الاول بالنادى الاهلى على التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مواجهة شباب بلوزداد فى مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا، والذى لن يخرج عن التشكيل الذى خاض به الفريق مباراة يانج افريكانز الأخيرة بدورى الابطال والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد

  • محمد الشناوى فى حراسة المرمى.
  • على معلول ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدفاع.
  • أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية فى وسط الملعب.
  • بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا فى الهجوم.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

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موعد سفر الأهلى للسعودية للمشاركة فى مونديال الاندية

استقر الاهلى على السفر للملكة العربية السعودية للمشاركة فى مونديال الاندية يوم 11 من ديسمبر الجارى، ليتنثى للفريق الأحمر مشاهدة مباراة اتحاد جدة السعودة مع أوكلاند سيتى النيوزيلندى فى افتتاح المونديال والمقرر لها الثلاثاء القادم، لان الفائز من تلك المباراة سيصعد لمواجهة الاهلى فى مباراة ربع النهائى والمقرر لها يوم 15 من ديسمبر الجارى.

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