كلما مر الوقت واقتربت عقارب الساعة من السادسة مساء غد الجمعة، أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، هو المتصدر الأول والأخير على كافة محركات جوجل.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

ويأتي ذلك، بسبب الأداء المتذبذب للاعبين في المباريات الأخيرة محليا والتعادل في مواجهتي الجونة وسموحة، أما قاريا الوضع لا يختلف كثيرا، بعد فشل الأهلي في الحفاظ على تقدمه أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الماضية، والاكتفاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

لذا المباراة، أصبحت بمثابة لقاء كأس لا يقبل القسمة على أثنين، الفوز يقرب المارد الأحمر من خطف بطاقة العبور للدور التالي من البطولة القارية.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في تمام السادسة مساء غد الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

ويتربع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، برصيد 4 نقاط، يليه ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 نقاط لكلاهما، وأخيرا يانج أفريكانز التنزاني بنقطة يتيمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري داخل منطقة الشرق الأوسط، لجميع منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى المباراة النهائية من المسابقة القارية (2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، هو بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطي عقبة الوداد المغربي ذهابا والفوز بالقاهرة بنتيجة 2/1، والتعادل إيجابيا في كلازابلانكا إيابا 1/1.

ويمتلك المارد الأحمر في جعبته 11 لقبا من الأميرة السمراء، البداية كانت مع نسخة 1987 و1982، و2001 و2005، و2006 و2008، و2012 و2013، و2020 و2021، و2023.