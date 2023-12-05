موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

سيظل البحث عن موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد الأداء والعروض المتذبذبة للفريق الأحمر، على مدار المباريات الماضية، سواء في مسابقة دوري نايل والتعادل السلبي بدون أهداف مع سموحة سبقه تعادل أخرا، لكنه كان إيجابيا مع الجونة بنتيجة 1/1.

أما على المستوى القاري، حقق الأهلي تعادلا إيجابيا مع يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1/1، مؤخرا على الرغم من تقدمه بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة 8 ديسمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع المارد الأحمر، في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق (شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن القطرية، جميع حقوق البث الحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مباراتي النهائية.

ويتربع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني، في افتتاح مشواره بمرحلة المجموعات بثلاثية نظيفة، يلي ميدياما وشباب بلوزداد برصيد 3 نقاط لكلاهما، وأخيرا يانج أفريكانز نقطة يتيمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المارد الأحمر، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، وذلك على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز ذهابا بالقاهرة بنتيجة 2/1، والتعادل الإيجابي بكازابكلانكا 1/1.

ويمتلك النادي الأهلي، الرقم القياسي في عدد مرات حصد لقب الأميرة السمراء، برصيد 11 بطولة، حصدها أعوام 1987 و1982، و2001 و2005، و2006 و2008، 2012 و2013، 2020 و2021، و2023.