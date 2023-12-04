الجولة الثامنة.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل والقنوات الناقلة

أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك المقبلة، لاسيما أنها ستكون في الساحة المحلية، بعد غلق الملف الإفريقي مؤقتا أمام الاتحاد السكندري، في مسابقة دوري نايل، هو المسيطر الأول والأخير، على جميع محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل

يختتم فريقا الزمالك والاتحاد السكندري، منافسات الجولة الثامنة من دوري نايل (نسخة 2023/2024)، عندما يلتقيان، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل 7 ديسمبر 2023 على ستاد السلام.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين ومثلها هزيمة.

وكان الفارس الأبيض، حقق الفوز على مودرن فيوتشر، في الجولة الماضية، بنتيجة 2/0.

ويأتي ذلك، بعد استعادة اللاعبين روح الانتصارات ونغمة الفوز محليا وقاريا مرة أخرى، عقب سلسلة من النتائج والعروض المتذبذبة، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، والدخول بقوة في سباق المنافسة على قمة دوري نايل مجددا مع منافسيها بيراميدز المتصدر برصيد 16 نقطة، والأهلي والوصيف برصيد 14 نقطة، وزد بـ13 نقطة ومودرن فيوتشر والمصري والاتحاد السكندري برصيد 12 لكلاهما، ثم الزمالك سابعا برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل

تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في الجولة الثامنة بدوري نايل، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل 7 ديسمبر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

وتمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت، حقوق البث الحصري والرسمي، لجميع منافسات الموسم الجديد (2023/2024)، مسابقة دوري نايل ونسختي كأس مصر القديمة (2022/2023)، والجديدة (2023/2024)، وكأس السوبر للأندية الأبطال بنظامها الحديث، التي تقام في الإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة الرباعي (الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر)، وأخيرا كأس رابطة الأندية المحترفة.

ترتيب الزمالك في مجموعات كأس الكونفيدرالية

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، اكتسح نظيره سوار الغيني، أمس الأحد، برباعية نظيفة، في الجولة الثانية من كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

سجل رباعية الفارس الأبيض، أحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري.

ويتربع الزمالك على قمة المجموعة الثانية، بكأس الكونفيدرالية، عقب رباعية الأمس، برصيد 6 نقاط، يلي أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي برصيد 3 نقاط لكلاهما، وأخيرا سوار الغيني بلا رصيد من النقاط.