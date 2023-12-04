الزمالك يُحدد ميزانية التعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الميزاينة التي حددتها الإدارة للتعاقد مع اللاعب الأجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب مسئولو الزمالك في تدعيم صفوف الفريق خلال يناير المقبل حال إنهاء أزمة القيد.

ميزانية المهاجم

وقال المصدر، إن الميزانية المرصودة للتعاقد مع مهاجم جديد لن تزيد عن 200 ألف دولار في الموسم للاعب".

وتابع:"نسعى لتخفيض العقود بسبب ميزانية النادي إلى جانب ارتفاع سعر الدولار"، مضيفًا:"الأولوية لدينا في التعاقد مع لاعبين غير مرتبطين بعقود مع أنديتهم بما يسهل المهمة على النادي".

وشدد المصدر على أن الزمالك يضع مواصفات خاصة للتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين وتدعيم صفوف الفريق.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد السلام.



إشادة معتمد جمال



وأعرب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على سوار الغيني برباعية دون رد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي:" بذلنا قصارى جهدنا للفوز في لقاء اليوم، لأن أبو سليم الليبي يمتلك ثلاث نقاط وساجرادا الأنجولي نفس الأمر، والفوز كان مهما من أجل اعتلاء صدارة المجموعة".

وتابع:"سنغلق ملف مباريات الكونفدرالية من أجل الاستعداد لمباراة الدوري المقبلة أمام الاتحاد السكندري من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات".

وأضاف القائم بأعمال المدير الفني:"نتحدث مع اللاعبين على وجود شكل فني خاص من أجل ضمان وصول أغلب الهجمات لمرمى المنافس، والأداء الهجومي للفريق يتحسن بتوالي المباريات".

وأوضح أن الجهاز الفني حرص على ظهور الفريق دفاعيًا بشكل أفضل وفي حال فقدان الكرة نستعيدها بشكل سريع مما ساهم في عدم تشكيل خطورة على مرمى الزمالك.

وتابع قائلا:" قبل المباراة بيوم نحرص على تقليل الطلبات الفنية من اللاعبين للحفاظ على تركيزهم.

وواصل:"أحمد مجدي من أبنائي وكنت أقوم بتدريبه منذ ٢٠ عامًا، وهو من المدربين المتميزين وأفتقده اليوم ولكن غيابه لم يشكل علينا ضغطًا، وتحدثنا معه بشأن سفره إلى ويلز للحصول على الرخصة التدريبية".

وقال معتمد جمال:"الزمالك نادٍ كبير وسنلعب على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، والفرق الكبيرة تلعب دائما على البطولات، ونخوض كل البطولات من أجل التتويج بها".

وتابع قائلا:" كنت أريد خروج "زيزو" و"دونجا" من المباراة لمنحهما راحة ولكن تعرض أكثر من لاعب للإصابة حال دون ذلك، والفريق سيحصل على راحة غدًا لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس".



واختتم:"شرف لي أن تنادي جماهير الزمالك بأسمي، ونعمل على اسعادهم بشكل مستمر، وفريق تحليل الأداء المتواجد معنا يقومون بعمل كبير خلال الفترة الماضية وينفذون ما نطلبه منهم".

