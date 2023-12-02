تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار الغيني فى الكونفدرالية وموعد المباراة والقنوات الناقلة تساؤلات يطرحها العديد من المشجعى رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم الراغبين في مشاهدة مباريات البطولة ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة والانفراد بقمة المجموعة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار الغيني

يخوض الزمالك مباراة كويا سوار الغيني بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين في الدوري المحلي ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على نفس التشكيل الذي خاض مباراة فيوتشر باستثناء الدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد طارق وإشراك محمد عبد الشافي كظهير أيسر واللعب بطريقة 4-2-3-1 وطالب معتمد جمال لاعبيه بحسم المباراة مبكرا حتى لايتكرر ماحدث في مباراة أبوسليم الليبي عندما تأخر هدف الفوز حتى الدقيقة..وإليكم تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار الغيني :-

حراسة المرمى..محمد عواد

خط الدفاع..عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط..أحمد سيد زيزو – نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – إبراهيم نداي

خط الهجوم..يوسف أوباما – سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفيدرالية

تقام مباراة الزمالك وكويا سوار الغيني في التاسعة مساء غدا " الأحد " باستاد السلام في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويدخل الزمالك المباراة ورصيده ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق أبوسليم الليبي بهدف سجله يوسف أوباما بينما خسر كويا سوار مباراته الأولى أمام ساجرادا سبيرانسا الأنجولي بهدفين نظيفين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسوار الغيني فى الكونفدرالية

تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراة الزمالك وسوار الغيني في التاسعة مساء غدا " الأحد " في وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة وكذلك في فترة الاستراحة بين الشوطين يضم نخبة من فضل المحللين في العالم العربي في مقدمتهم هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق.

يدير مباراة الزمالك وكويا سوار الغيني الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل ويساعده مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا وسورو فاستواني من ليسوتو ومعهم الجنوب إفريقي جيل ألفريد شافاني حكما رابعا.

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