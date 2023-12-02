السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم مصير أكينولا فى الميركاتو الشتوى ومؤتمر صحفى لمعتمد اليوم

سامسون أكينولا
سامسون أكينولا

طلب معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تأجيل البت فى مصير البنبنى سامسون أكينولا مهاجم الفريق، حتى موعد الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لحين الوقوف على مستوى اللاعب بصفة نهائية، بعدما استعاد اللاعب جزءًا من مستواه، وعاد للتألق مع الفريق.

وتلقى سامسون أكينولا عددا من العروض للخروج من الزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، من أندية قطرية وأخرى فنزويلية، ولكن إدارة الزمالك استقرت على تأجيل البت فى عروض اللاعبين لحين انتهاء أزمة إيقاف القيد، حتى لا يجد الفريق نفسه وافقعلى رحيل لاعبيه ولم يبرم تعاقدات جديدة بسبب إيقاف القيد للفريق لمدة 3 فترات قيد.

وتبحث إدارة الزمالك تدبير 1.4 مليون دولار لدفعها لإدارة سبورتنج لشبونة البرتغالى للحصول على مخالصة بدفع المبلغ وتقديمها للاتحاد الدولى لرفع عقوبة إيقاف القيد على النادى.

مؤتمر صحفى لمعتمد للحديث عن الاستعداد لمباراة سوار

وفى سياق آخر، يعقد معتمد جمال وقائد الفريق مؤتمرا صحفيا باستاد السلام اليوم للحديث عن استعدادات الزمالك لمواجهة سوار الغينى والمقرر لها فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد فى الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة سوار الغينى، وهى المباراة التى يبحث فيها الزمالك عن تحقيق الفوز للمنافسة على حجز أحدى بطاقتى التأهل لربع النهائى فى البطولة التى يحمل لقبها الفارس الأبيض عام 2019.

ومن جانبه حرص معتمد جمال على مشاهدة ملخص لمباراة سوار الغينى مع ساجرادا الانجولى فى مباراة الجولة الأولى للوقوف على مستوى الفريق الغينى، ووضع التشكيل المناسب لتحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة فى المجموعة التى يحتل فيها الزمالك المركز الثانى بفارق الاهداف عن ساجرا صاحب القمة.

مصير سامسون اكينولا سامسون أكينولا فترة الانتقالات الشتوية معتمد جمال مباراة الزمالك وسولر الغينى

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