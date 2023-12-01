الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. تأكد جاهزية نيمار للمشاركة أمام سوار الغيني بالكونفيدرالية

مران الزمالك
مران الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفيدالية الإفريقية..

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات، بعد الفوز على مودرن فيوتشر في الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل بهدفين دون مقابل.

وخاض لاعبو الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في الجزء الأول من المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً للقاء سوار الغيني.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات عبارة عن إطالات وفك العضلات قبل بدء الفقرة الفنية، من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً ، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الخميس.

وركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وخوض عدة فقرات بدنية تحت متابعة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي مدرب الفريق.

ومن جانب تأكد جاهزية، سيد عبدالله نيمار لمباراة الفريق المقبلة أمام سوار الغيني، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وشارك سيد عبدالله “نيمار”، في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وكان سيد عبدالله “نيمار” تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام مودرن فيوتشر في مسابقة دوري نايل، بكدمة في الأنف أدت إلى جرح سطحي.

وشهدت تدريبات اليوم مشاركة اللاعب بصورة طبيعية في كافة الفقرات البدنية والفنية، بعدما اطمأن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب وجاهزيته.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني بكأس الكونفيدرالية

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سوار الغيني، في تمام التاسعة مساء بعد غدا الأحد 3 ديسمبر 2023، على ملعب السلام، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية، بكأس الكونفيدرالية، والتي تضم فرق ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي وسوار الغيني.

ويتقاسم الزمالك قمة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط مع بطل أنجولا، لكن فارق الأهداف يمنحه الصدارة.

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