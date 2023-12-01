الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف الجزيري النهائي من الاستمرار في الزمالك.. وتطورات أزمة فتوح

سيف الدين الجزيرى
سيف الدين الجزيرى

تمسك التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل بعد العروض التي تلقاها للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب اللاعب، والذي كان قراره بالبقاء مع الزمالك.

ويشعر الجزيري بالراحة النفسية مع الزمالك وتعتبر الأولوية بالنسبة له في البقاء مع الفريق وعدم الرحيل والحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة خاصة وأن الجهاز الفني اجتمع معه مؤخرًا وشدد على أهمية دوره مع الفريق وطالبوه ببذل قصارى جهده في التدريبات والتأكيد على أهمية دوره من كل الجوانب.

ومن ناحية أخرى، رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة الحل الودي مع أحمد فتوح والتمسك باستمرار العقوبة للاعب كما هي، ويشعر مسئولو القلعة البيضاء بالغضب الشديد بسبب ما بدر من اللاعب مؤخرًا ونشر بعض الصور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وتلميحاته بالانتقال إلى الأهلي.

ورغم تدخل بعض الوسطاء في الفترة الأخيرة لكن إدارة الزمالك متمسكة بمعاقبة اللاعب وخروجه من الحسابات بشكل نهائي بعد إنتهاء فترة الإيقاف ولن يشارك مع الفريق في أي مباراة.

على جانب آخر، كشف محمد أسامة طبيب الزمالك جاهزية سيد عبدالله نيمار لاعب الفريق للمشاركة مع الفريق يوم الأحد القادم فى مباراة سوار الغينى بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بعد الاطمئنان على إصابة اللاعب فى الانف خلال مباراة فيوتشر بالجولة السابعة بالدورى، والتى حقق فيها الزمالك الفوز بهدفين نظيفين.

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