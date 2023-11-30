الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودى لضم زيزو فى الميركاتو الشتوى

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، حقيقة التقارير التي ربطت نادي الشباب السعودي بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو نجم الفارس الأبيض.

وارتبط اسم زيزو بالانتقال إلى صفوف الشباب السعودي خلال الفترة المقبلة.

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صحيفة سعودية: الزمالك ينفي وجود عرض من الشباب لضم زيزو

ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أكد أن ما يتردد في الوقت الراهن بشأن وصول عرض رسمي؛ للحصول على خدمات زيزو غير صحيح نهائيًا.

وقال سالم "ارتباط الشباب بضم زيزو شائعات ليس لها أساس من الصحة، ولا تصل إلى حيز المفاوضات الرسمية لضم اللاعب في يناير".

كان أحد الإعلاميين السعوديين قد كشف عن رغبة زيزو في الانتقال إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

زيزو أفضل لاعب فى مباراة الزمالك وفيوتشر

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفيوتشر التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السابعة من دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين سجلهما أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداي في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

واختارت رابطة الأندية، أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفيوتشر بعد تألقه وافتتاحه التسجيل في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، وصل فريق الكرة بـ الزمالك لاحتلال المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهتين، وخسارة مثلهما.