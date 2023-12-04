أول تعليق من معتمد جمال بعد رباعية الزمالك فى شباك سوار الغينى

أبدى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق الأبيض على سوار الغيني برباعية نظيفة.

وفاز الزمالك على سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

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معتمد جمال: الفرص المهدرة صارت أقل

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي "كان من المهم تحقيق الفوز والابتعاد بالصدارة خاصةً أن ساجرادا وأبو سليم لكل منهما 3 نقاط".

وأضاف: "سنعود لاستئناف الدوري بعد غلق ملف أفريقيا، ونسير مباراة تلو الأخرى وهدفنا هو تحقيق الفوز".

وتابع: "نرغب في أن يكون لنا شكل أثناء الهدمات، ونريد أن نسجل الأهداف لكن لا يوجد فريق يسجل من كل الفرص المتاحة، وأعتقد أننا نهدر فرصا عديدة لكن الأمر أصبح أقل من الأول، وفي الفترة المقبلة ستتحسن الأمور".

وواصل حديثه: "اللاعبون ليهم قوة أساسية وهي الدفاع بشكل جيد ونعمل على استعادة الكرة من منتصف الملعب بعد 3 أو 4 ثوان فقط حتى نحصل على أريحية ولا تتشكل خطورة على مرمانا".

واستكمل: "لا أطلب تعليمات كثيرة من اللاعبين قبل المباراة لأحصل على أفضل مردود في المباريات".

وأتم تصريحاته: "أي بطولة يشارك بها الزمالك المفترض أن يصل فيها للنهائيات سواء كانت دوري أو سوبر أو كونفدرالية، اللاعب يعرف قيمة القميص وأن هدفنا الوصول لأبعد نقطة في البطولة".

الزمالك يواصل انطلاقته الأفريقية المميزة برباعية في شباك سوار الغيني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انطلاقته الأفريقية المميزة ببطولة الكونفدرالية، وذلك بعد الفوز على سوار الغيني بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف نظيف، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط ويأتي فريق سوار في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

سجل رباعية الزمالك أحمد سيد زيزو وشيكابالا وسيف الجزيري وإبراهيما نداي في الدقائق 8 و30 و51 و75 من عمر المباراة.