الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود علاء: يمكننا حصد بطولتين أو 3 ألقاب مع الزمالك هذا الموسم

محمود علاء
محمود علاء

أكد محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض قادر على حصد الألقاب هذا الموسم على الرغم من إيقاف القيد.

وكان الزمالك قد سحق سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

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محمود علاء: نسير بشكل تصاعدي ونحقق أهدافنا

وقال محمود علاء في تصريحات تليفزيونية: "نسير بشكل تصاعدي ونحقق أهدافنا من كل مباراة، ونرغب في الحصول على الأفضلية في هذه المجموعة".

وأضاف: "الجهاز الطبي لعب دورًا كبيرًا معي وعلاجي استمر من 20 إلى 25 يومًا".

واستكمل حديثه: "سبق وأن مررنا بنفس الصعوبات من قبل ونحن على قدر المستوى، وبدعم الجمهور نستطيع حصد بطولتين أو 3 للزمالك هذا الموسم".

واختتم: "الجميع يرى أن بطولة الكونفدرالية سهلة لكن في الملعب ليست كذلك على الإطلاق، والزمالك مرشح للتتويج بالألقاب وسنجتهد من أجل الفوز باللقب".

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