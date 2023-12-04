مران الأهلى.. انتظام موديست ونيدفيد وكريستو فى التدريبات
استأنف الأهلي مساء اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين أكد خلالها ضرورة طي صفحة مباراة يانج أفريكانز، والتركيز الشديد قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في الملعب.
وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق، أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دارالسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
شهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورة كاملة.