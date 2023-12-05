دورى نايل.. بلدية المحلة يستضيف طلائع الجيش فى مباراة تحسين المراكز

يحل طلائع الجيش ضيفًا على فريق بلدية المحلة في الرابعة مساء اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

بلدية المحلة يسعى للنقطة 12

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الخامس، وحقق بلدية المحلة انتصارين، وتعادل ثلاث مرات، وخسر مباراة واحدة، وسجل عشرة أهداف، ودخل مرماه خمسة أهداف، وجمع ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على فاركو والتعادل مع إف سي زد والاتحاد السكندري والداخلية، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 12 وتحسين ترتيبه في جدول دوري نايل.

أحمد عبد الرؤوف طالب لاعبيه بمواصلة حصد النقاط وعدم التفريط في الفوز، خاصة أن الفريق يحظى بدعم جماهير المحلة، ولابد أن يكون اللاعبين على قدر المسئولية وطموحات الجماهير.

وركز أحمد عبد الرؤوف خلال التدريبات على أسلوب اللعب الهجومي الذي سيخوض به المباراة مع مراقبة عناصر القوة ومفاتيح اللعب في طلائع الجيش.

بسيوني يحذر لاعبيه من تنظيم البلدية

في المقابل يحتل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز التاسع برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمتين، وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف، وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والتعادل مع الجونة، ويسعى لرفع رصيده إلى 14 نقطة.

عبد الحميد بسيوني حذر لاعبي طلائع الجيش من بلدية المحلة وأكد لهم أنه فريق يلعب بشكل جماعي منظم لكن لديه مشاكل في الجانب الدفاعي يجب استغلالها للعودة بالنقاط الثلاث.

يدير المباراة محمود وفا ويساعده أحمد بكر وأحمد زيدان ومعهم محمود ناصف حكمًا رابعًا ومصطفى مدحت حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.