الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

باسم مرسي
باسم مرسي

استدعى إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، 24 لاعبا لقائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق، لمواجهة البنك الأهلي في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي في السابعة من مساء غدٍ على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى.. أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد.

خط الدفاع.. محمد عمار وأحمد محسن، وعصام صبحي وإياد العسقلاني، ومحمد نصر ومحمد دسوقي، وحمدي النقاز وكريم عرفات، وعبدالله محمد.

خط الوسط: محمد حسن وعماد حمدي، وعمر الساعي ونادر فرج، وعبدالرحمن مجدي ومحمد عبدالسميع، ومروان حمدي ومحمد مخلوف، ومحمد بيومي وعمرو سعيد، وصالح جمعة.

خط الهجوم: ياور أنور وباسم مرسي.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل 

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، في الجولة الثامنة بدوري نايل، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة، حيث يسبق المباراة تقيدم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام بيراميدز في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، وهو ما أدى إلى تجمد رصيد الدراويش عند 4 نقاط، وضعته في المركز السادس عشر (مثلث الخطر)، في سيناريو مكرر للفريق على مدار السنوات الماضية خلال الدور الأول، والنجأة من شبح الهبوط بمعجزة خلال منافسات الدور الثاني.

الاسماعيلى مسابقة دوري نايل البنك الأهلي ياور أنور قائمة الإسماعيلي باسم مرسى

مواد متعلقة

عودة عبدالرحمن مجدي لتدريبات الإسماعيلي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بـ دوري نايل

مدرب الإسماعيلى يرفض خوض أى وديات قبل مواجهة البنك الأهلى

شكوى التحكيم طريق مجلس الإسماعيلى لامتصاص غضب الجماهير

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

وفاء عامر تنعى زوج شقيقتها: “برجاء الدعاء”

بعد إخلاء سبيله.. تفاصيل التحقيقات مع حسين الشحات فى سب لاعب بيراميدز

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة