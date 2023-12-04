قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل

استدعى إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، 24 لاعبا لقائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق، لمواجهة البنك الأهلي في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف الإسماعيلي نظيره البنك الأهلي في السابعة من مساء غدٍ على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى.. أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد.

خط الدفاع.. محمد عمار وأحمد محسن، وعصام صبحي وإياد العسقلاني، ومحمد نصر ومحمد دسوقي، وحمدي النقاز وكريم عرفات، وعبدالله محمد.

خط الوسط: محمد حسن وعماد حمدي، وعمر الساعي ونادر فرج، وعبدالرحمن مجدي ومحمد عبدالسميع، ومروان حمدي ومحمد مخلوف، ومحمد بيومي وعمرو سعيد، وصالح جمعة.

خط الهجوم: ياور أنور وباسم مرسي.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، في الجولة الثامنة بدوري نايل، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة، حيث يسبق المباراة تقيدم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام بيراميدز في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، وهو ما أدى إلى تجمد رصيد الدراويش عند 4 نقاط، وضعته في المركز السادس عشر (مثلث الخطر)، في سيناريو مكرر للفريق على مدار السنوات الماضية خلال الدور الأول، والنجأة من شبح الهبوط بمعجزة خلال منافسات الدور الثاني.