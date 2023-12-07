تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على ملعب برج العرب.

حضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من القميص الأخضر، والشورت الأخضر والشراب الأسود، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأسود بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما كان الفريق قد حقق الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق.

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ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

الأهلي المصري برصيد 4 نقاط.

ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 نقاط.

يانج أفريكانز التنزاني برصيد 1 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الابطال

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على التشكيل الذي ينوي الاعتماد عليه فى مواجهة شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي لن يخرج عن التشكيل الذي خاض به الفريق مباراة يانج أفريكانز الأخيرة بدوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد

محمد الشناوي فى حراسة المرمى.

علي معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني في الدفاع.

أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية في وسط الملعب.

بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.