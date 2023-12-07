الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد بدورى أبطال إفريقيا

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على ملعب برج العرب.

حضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من القميص الأخضر، والشورت الأخضر والشراب الأسود، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأسود بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما كان الفريق قد حقق الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق.

اقرأ أيضا.. الشناوى: نحترم شباب بلوزداد.. ونسعى لتعزيز الصدارة

ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

الأهلي المصري برصيد 4 نقاط.
ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط.
شباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 نقاط.
يانج أفريكانز التنزاني برصيد 1 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الابطال

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على التشكيل الذي ينوي الاعتماد عليه فى مواجهة شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي لن يخرج عن التشكيل الذي خاض به الفريق مباراة يانج أفريكانز الأخيرة بدوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد

محمد الشناوي فى حراسة المرمى.
علي معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني في الدفاع.
أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية في وسط الملعب.
بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

الاهلى شباب بلوزداد الجزائري مباراة الأهلي وشباب بلوزداد دورى ابطال افريقيا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

مواد متعلقة

كولر: مواجهة شباب بلوزداد صعبة ودوافعنا كبيرة للفوز

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد وميعاد المباراة والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. المحافظون يدعمون مبادرة الدستور للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. البيت الأبيض "يستبعد" أن تكون هناك هدنة إنسانية جديدة فى غزة

ترحيب دولى بمقترح السيسى بإقامة دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" (فيديو)

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثاني والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت