الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشناوى: نحترم شباب بلوزداد.. ونسعى لتعزيز الصدارة

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر يسعى لتحقيق الفوز على حساب شباب بلوزداد الجزائري، من أجل تعزيز صدارته للدوري في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الأهلي يحترم المنافس جيدًا، ويتفهم دوافعه لتحقيق الفوز، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأشار الشناوي إلى أن تركيز اللاعبين منصب على مباراة الغد، ولا يوجد أحد يفكر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وأن الأهلي يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين تعودوا على الفصل بين البطولات.

وأوضح: جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز ووجوده يدعمنا بشكل كبير، ولا يمكن أن يكون هناك تشبع من البطولات، وأن هناك عوامل عديدة تؤثر على الأداء مثل الإجهاد والسفر لساعات طويلة والمشاركة في أكثر من بطولة.

وأكمل: نسير بشكل جيد ونسعى للفوز بكل البطولات التي ننافس عليها مثل الدوري وإفريقيا والسوبر والكأس، وما زال هناك وقت مبكر للحكم على الموسم، وخلال الموسم الماضي كنا نسير بشكل غير موفق في إفريقيا، ولكننا حصدنا اللقب في النهاية وثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين، وما يقوم به الجهاز الفني لإنهاء الموسم على أفضل ما يكون، وجمهورنا يتفهم ذلك ويساند الفريق من أجل حصد الألقاب.

اقرأ أيضا.. تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد وميعاد المباراة والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

الأهلي المصري برصيد 4 نقاط.
ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط.
شباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 نقاط.
يانج أفريكانز التنزاني برصيد 1 نقطة.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد فى دورى الابطال

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على التشكيل الذي ينوي الاعتماد عليه فى مواجهة شباب بلوزداد في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والذي لن يخرج عن التشكيل الذي خاض به الفريق مباراة يانج أفريكانز الأخيرة بدوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد

محمد الشناوي فى حراسة المرمى.
على معلول ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني في الدفاع.
أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية في وسط الملعب.
بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

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