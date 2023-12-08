التشكيل المتوقع للزمالك فى مباراة ساجرادا بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

يخوض الزمالك مباراة مهمة أمام ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء غد على استاد السلام في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة ست نقاط من مباراتين بالفوز على أبوسليم الليبي بهدف دون رد وعلى كويا سوار الغيني برباعية نظيفة ويسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والوصول للنقطة التاسعة والاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي بينما يحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على كويا سوار بهدفين نظيفين والهزيمة أمام أبوسليم الليبي بهدف دون رد .

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة ساجرادا



الزمالك حافظ على نظافة شباكه في آخر ثلاث مباريات، وهو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة؛ لذلك ينوي معتمد جمال، المدير الفني للفريق، تثبيت التشكيل الذي خاض مباراة فيوتشر الأخيرة في دوري نايل للمحافظة على التفاهم والانسجام بين اللاعبين، خاصة في الخط الخلفي، وإذا كان هناك تغيير فسيكون بعودة محمد عبد الغني للعب في قلب الدفاع بجوار محمود علاء وانتقال حمزة المثلوثي لمرك الظهير الأيمن وعمر جابر لمركز الظهير الأيسر، وعلى ضوء ذلك سيكون التشكيل المرشح لبدء المباراة مكونًا من ..

حراسة المرمى ..محمد عواد.

خط الدفاع ..عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الشافي.

خط الوسط ..أحمد سيد زيزو – محمد أشرف روقا – نبيل عماد دونجا – إبراهيم نداى.

خط الهجوم ..يوسف أوباما – سيف الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

تقوم قنوات بين سبورت الرياضية بنقل مباراة الزمالك وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في السادسة مساء غد "السبت"، كما تقوم قناة أون تايم سبورت ببث المباراة على الهواء مباشرة على التردد الأرضي في وجود ستديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم نخبة من أفضل المحللين.