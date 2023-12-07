الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن مواجهة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي، في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، لذلك أصبح البحث عن موعد هذه المواجهة هو المتصدر لكافة محركات جوجل، على مدار الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

ويأتي ذلك، عقب قرار “كاف”، بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب حقوق البث التليفزيوني، وإقامتها السبت الموافق 9 ديسمبر الحالي، في تمام السادسة مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بدلا من موعدها المحدد سلفا الأحد المقبل.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية (2023/2024)

ويستضيف نادي الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء السبت المقبل 9 ديسمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بالكونفيدرالية، والتي تضم فرق أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية

تنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في الجولة الثالثة بكأس الكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري لجميع منافسات دور المجموعات والمباراة النهائية من البطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة ساجرادا فى الكونفدرالية 

ويتربع الزمالك على قمة المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية، برصيد 6 نقاط، عقب تحقيقه العلامة الكاملة في مواجهتي أبوسليم الليبي بهدف نظيف وسوار الغيني مؤخرا برباعية نظيفة، يلي أبوسليم وساجرادا الأنجولي برصيد 3 نقاط لكلاهما، وأخيرا سوار الغيني بلا أي رصيد من النقاط.

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نهضة بركان يمنح الزمالك لقبه الوحيد

منح فريق نهضة بركان المغربي، الزمالك لقبه الوحيد من بطولة كأس الكونفيدرالية، عندما تمكن الفارس الأبيض من تخطي بالهزيمة ذهابا خارج الديار بهدف نظيف، والفوز إيابا بنفس النتيجة هنا بالقاهرة، ليحتكم الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية، والتي استطاع ممثل الكرة المصرية حسمها لصالحه بنتيجة (5/3).

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