الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة رونالد أراوخو بكسر في الفك وموقفه من مباراة جيرونا

رونالد أراوخو
رونالد أراوخو

أكدت تقارير صحفية أن الأوروجواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة الإسباني، يعاني من الإصابة بكسر في فكه.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن أراوخو أُصيب في الشوط الأول من مباراة فريقه الماضية أمام أتلتيكو مدريد، أثناء تدخل مع ماركوس يورينتي لاعب الفريق المدريدي.

وأردف التقرير أن أراوخو يرفض الخضوع لعملية جراحية لعلاج الكسر في الفك، وسيلعب في مباراة الفريق المقبلة أمام جيرونا في بطولة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يتحسن أراوخو ويتعافى عمليًا خلال ثلاثة أسابيع تقريبًا كما ذكرت الصحيفة.

وحقق برشلونة انتصارًا صعبًا على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل، في قمة الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويستعد برشلونة لمواجهة ضيفه جيرونا، يوم الأحد المقبل، على ملعب “لويس كومبانيس”، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”.

رونالد أراوخو برشلونة أراوخو اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني

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