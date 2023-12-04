الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة مدافعه إينيجو مارتينيز أمام أتلتيكو مدريد

إينيجو مارتينيز
إينيجو مارتينيز

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات إصابة لاعبه إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق، التي تعرّض لها أمام أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وتعرّض إينيجو مارتينيز للإصابة خلال مشاركته في مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بهدف نظيف سجله جواو فيليكس.

برشلونة يكشف طبيعة إصابة إينيجو مارتينيز 

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، أكد خلاله إصابة إينيجو مارتينيز قبل انطلاق صافرة بداية المباراة، رغم تواجده في التشكيل الأساسي أمام أتلتيكو مدريد.

وأوضح نادي برشلونة في بيانه، أن إينيجو مارتينيز تعرّض للإصابة في العضلة المنخفضة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيمن.

ولم يكشف نادي برشلونة عن مدة غياب إينيجو مارتينيز، على أن تعتمد عودته إلى الملاعب على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وبذلك ينضم إينيجو مارتينيز إلى قائمة المصابين في فريق برشلونة، إذ يُعاني جافي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه، بالإضافة إلى إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيجن ومعاناته من آلام في الظهر واحتمالية خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وبالتالي سيغيب حتى نهاية العام الجاري.

txt

أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

txt

بعد إصابته.. الكشف عن مدة غياب داني كارفاخال المحتملة عن ريال مدريد

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره جيرونا، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، خلف كلًا من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 38 نقطة على التوالي.

برشلونة إينيجو مارتينيز مارتينيز الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

كروان مشاكل يصرخ: "هاتولى أمى وإنجى السبب"

فى أسبوع الوداع.. نجوم رحلوا دون تصوير مشاهدهم الأخيرة

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة