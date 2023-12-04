برشلونة يكشف طبيعة إصابة مدافعه إينيجو مارتينيز أمام أتلتيكو مدريد

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات إصابة لاعبه إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق، التي تعرّض لها أمام أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

وتعرّض إينيجو مارتينيز للإصابة خلال مشاركته في مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بهدف نظيف سجله جواو فيليكس.

برشلونة يكشف طبيعة إصابة إينيجو مارتينيز

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا، أكد خلاله إصابة إينيجو مارتينيز قبل انطلاق صافرة بداية المباراة، رغم تواجده في التشكيل الأساسي أمام أتلتيكو مدريد.

وأوضح نادي برشلونة في بيانه، أن إينيجو مارتينيز تعرّض للإصابة في العضلة المنخفضة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيمن.

ولم يكشف نادي برشلونة عن مدة غياب إينيجو مارتينيز، على أن تعتمد عودته إلى الملاعب على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وبذلك ينضم إينيجو مارتينيز إلى قائمة المصابين في فريق برشلونة، إذ يُعاني جافي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه، بالإضافة إلى إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيجن ومعاناته من آلام في الظهر واحتمالية خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وبالتالي سيغيب حتى نهاية العام الجاري.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره جيرونا، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، خلف كلًا من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 38 نقطة على التوالي.