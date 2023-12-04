الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد إصابته.. الكشف عن مدة غياب داني كارفاخال المحتملة عن ريال مدريد

داني كارفاخال
داني كارفاخال

يحوم الغموض بشأن مدة غياب النجم الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، بعد إصابته التي تعرّض لها مؤخرًا.

وتعرّض داني كارفاخال، صاحب الـ31 عامًا، للإصابة خلال مشاركته في تدريبات ريال مدريد، اليوم الاثنين.

وكان نادي ريال مدريد قد أصدر بيانًا رسميًا، خلال الساعات القليلة الماضية، أكد خلاله إصابة داني كارفاخال في أسفل عضلة السمانة لساقه اليسرى، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها من قبل أطباء النادي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

مدة غياب داني كارفاخال المحتملة عن مباريات ريال مدريد

وكشف الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز، الذي يعمل في شبكة "La Sexta" الإسبانية، عن مدة غياب داني كارفاخال المحتملة عن مباريات ريال مدريد بعد إصابته.

وكتب الصحفي خوسيه لويس سانشيز عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، أن كارفاخال سيغيب طوال شهر ديسمبر حتى نهاية عام 2023 الجاري.

وأوضح الصحفي على حسابه، أن الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد يسعى لتجهيز كارفاخال قبل بداية كأس السوبر الإسباني، والمُقرر إقامته يوم 10 يناير 2024 في السعودية.

ولعب كارفخال 17 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه، بواقع عدد دقائق وصل إلى 1376 دقيقة.

وبشكل إجمالي، شارك كارفاخال في 392 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 9 أهداف وصنع 61 لزملائه، وحصد 5 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا بقميص الفريق الملكي، من بينها 3 ألقاب متتالية مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للميرنجي.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال بيتيس، يوم السبت الموافق 9 ديسمبر، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

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